"Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yargıda meslek öncesi eğitimi çok önemsediklerini, bu sürecin nicelik ve niteliğini artırmaya devam ettiklerini belirtti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu kapsamda, akademi ve adliye stajından oluşan hâkim-savcı adaylık dönemini yeniden ele alarak, 2 yıla çıkardık. Hayırlı olsun. Hâkim-savcı adaylık dönemi, 15 Temmuz sonrası zorunluluklar gereği kısaltma yetkisi işletilip 1 yıla indirilmişti. Yargı reformunda planladığımız gibi bu uygulamaya son vererek süreci 2 yıla çıkardık. Meslek içi ihtisas eğitimlerini ise yenilikçi bir bakışla güçlendiriyoruz."
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- Hakim-savcı adaylık dönemi akademi ve adliye stajı 2 yıla çıkarıldı
Hakim-savcı adaylık dönemi akademi ve adliye stajı 2 yıla çıkarıldı
AA | 10 Ekim 2020 Cumartesi - 14:33 | Son Güncelleme : 10 10 2020 - 14:58