Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı? Hakan Ural neden programda yok?

Kanal D ekranlarına gelen Neler Oluyor Hayatta programının sunucuları arasında yer alan Hakan Ural’ın programda olması nedeniyle “Hakan Ural neden yok, Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı mı?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

"Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?” Neler Oluyor Hayatta programı izleyicileri Hakan Ural’ı programda görmeyince arama motorlarına yöneldi. Ural’ın programda yer almaması nedeniyle programa veda ettiği düşünüldü ancak konu ile ilgili açıklama kendisinden geldi.

HAKAN URAL NEDEN YOK?

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından olan Hakan Ural, Instagram üzerinden açıklama yaparak birkaç gün programda yer alamayacağını şu sözlerle anlattı:

"Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle bir kaç gün sizlerden ayrı kalacağım sanırım ciddi soğuk almışım program devam ediyor @nurtugbaalgul ve destek olacak dostumuzu eminim yalnız bırakmazsınız ilk fırsatta buluşmak üzere selam sevgi saygılar"