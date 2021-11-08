Hakan Ural’ın sağlık durumu merak ediliyor. Kanal D ekranlarında içi her gün yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural’ı göremeyenler Hakan Ural neden yok, hala hasta mı? Ünlü isim Instagram hesabından resmi açıklamada bulunurken son olarak sağlık durumunun her geçen gün daha da zorlaştığını ifade eden yeni bir mesaj yayınlamıştı. Sunucunun sağlık durumuna ilişkin son bilgiyi program partneri Nur Tuğba Namlı aktardı. Hakan Ural neden yok, hala hasta mı? Hakan Ural’ın sağlık durumu…

Hakan Ural’ın yeni haftanın ilk gününde Neler Oluyor Hayatta programında yer almaması üzerine Hakan Ural'ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Hakan Ural neden yok, hastalığı nedir? Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, Neler Oluyor Hayatta programına geri dönecek mi?

Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde sağlık durumu hakkında tarif edilemeyen virüslerle mücadele ettiğini belirten Ural, "İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı" ifadelerini kullandı.

HAKAN URAL SAĞLIK DURUMU NASIL, İYİLEŞTİ Mİ?

Nur Tuğba Namlı Hakan Ural’ın sağlık durumu ile ilgili “Hakan çok iyi, sağlığı yerinde. Hastane odasından bizi izliyor.” İfadelerini kullandı.

HAKAN URAL NEDEN YOK, GERİ DÖNECEK Mİ?

Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrılmadı. Rahatsızlığı sebebiyle ara verdi. Hakan Ural programa geri dönecek.

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından olan Hakan Ural, Instagram üzerinden açıklama yaparak birkaç gün programda yer alamayacağını şu sözlerle anlattı:

"Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle bir kaç gün sizlerden ayrı kalacağım sanırım ciddi soğuk almışım program devam ediyor @nurtugbaalgul ve destek olacak dostumuzu eminim yalnız bırakmazsınız ilk fırsatta buluşmak üzere selam sevgi saygılar"

Hakan Ural'ın paylaşımının altına çok sayıda ''Geçmiş olsun'' ve '' Acil şifalar diliyorum'' yorumları yapıldı.

"TARİF EDİLEMEYEN VİRÜSLERİ DENEYİMLEMİŞ OLDUK"

2 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ural, "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için. Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiç bir hastalık muvaffak olamaz evvelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allah'tan bir mani olmazsa sağlam olsun Pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar" dedi.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Ancak bugün durumu ağırlaşan ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi. Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.