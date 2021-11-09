Hakan Ural’ın son sağlık durumu! Hakan Ural hastanede mi, Ural’ın hastalığı ne?

Sunucu Hakan Ural, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istemiş, sağlık durumundan bahsederek, "Her geçen gün daha da zorlaştı" ifadelerini kullanmıştı. Sunuculuğunu yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programından yapılan açıklamada Hakan Ural'ın corona virüsüne yakalandığı duyuruldu. Peki Hakan Ural hastanede mi? Hakan Ural’ın sağlık durumu…

‘Neler Oluyor Hayatta’ programından yapılan açıklamada sunucu Hakan Ural’ın corona virüsüne yakalandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada “Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine programa ara vermiştir. Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural’ın Covid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir.” İfadeleri kullanıldı.

Hakan Ural’ın son sağlık durumu

Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın hastalığını canlı yayında açıkladı. Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığını duyuran Namlı, şunları dile getirdi, "Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok.