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Hakan Ural duygusal anlar yaşadı!

30 Temmuz 2021 Cuma - 13:02 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 13:02

Türkiye’nin birçok şehrinde orman yangını çıktı. Herkes gelen bu felaket haberleriyle sarsıldı. Siyaset bilimcisi, yazar Süleyman Seyfi Öğün’ün konuyla ilgili kendisine yolladığı mesajı okuyan Hakan Ural canlı yayında güçlükle konuşabildi, yaşanan felakete kayıtsız kalamadı.


Kanal D ‘de sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında yorumcu Hakan Ural stüdyoda duygu dolu anlar yaşadı. 
 
Kendisine yollanan mesajın içeriğine yer veren Hakan Ural “Bu ülke çok daha kötü günler gördü, bizim neslin babaları İkinci Dünya Savaşı’nın yokluk devirlerini yaşamış” diye başladı cümlesine… Mesajın devamında “Kararlılık ve duruşumuzu koruyacağız, umutsuz olmayacağız” sözlerini okurken kelimelerini güçlükle bitirdi. Yaşananlara üzüntüsünü “yazık, ağrıma gidiyor, ülkeyi seven üzülür” diye bitirdi.
 

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