Hakan Ural'dan Defne Samyeli açıklaması

Hakan Ural, Samyeli’nin Okan Bayülgen’in programında gündem olmaktan rahatsız olmasını belirtmesi üzerine, “Sanat camiasında oluyorsa, magazinin bir parçasıdır zaten hayata bakışı yanlış” yorumunda bulundu. Defne Samyeli’nin açıklamalarına yönelik ise şanslı biri olduğunu söyleyerek “Becerisi olmadığı meslek dallarında sürekli olarak üretim kaydeden biri” dedi. "Çok kötü bir oyuncuyum para kazanıyorum, çok kötü bir şarkıcıyım para kazanıyorum" diyen Ural, "Bu örnekler dünyada yok bizde var" açıklamasında bulundu.