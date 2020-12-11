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Hakan Ural'dan Defne Samyeli açıklaması

11 Aralık 2020 Cuma - 14:53 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 15:42

Hakan Ural, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında Defne Samyeli ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında, Defne Samyeli’nin açıklamaları değerlendirildi.
 
Hakan Ural, Samyeli’nin Okan Bayülgen’in programında gündem olmaktan rahatsız olmasını belirtmesi üzerine, “Sanat camiasında oluyorsa, magazinin bir parçasıdır zaten hayata bakışı yanlış” yorumunda bulundu. Defne Samyeli’nin açıklamalarına yönelik ise şanslı biri olduğunu söyleyerek “Becerisi olmadığı meslek dallarında sürekli olarak üretim kaydeden biri” dedi. "Çok kötü bir oyuncuyum para kazanıyorum, çok kötü bir şarkıcıyım para kazanıyorum" diyen Ural, "Bu örnekler dünyada yok bizde var" açıklamasında bulundu.
 

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