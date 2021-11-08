Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamamıştı. Peki, Hakan Ural’a ne oldu, korona mı? Hakan Ural sağlık durumu!

Hakan Ural’a ne oldu, korona mı? Hakan Ural’ın sunuculuğunu yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında Hakan Ural’ın hastalığıyla ilgili merak edilenler yanıtlandı. İşte Hakan Ural sağlık durumu…

Hakan Ural sağlık durumu!

“Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine programa ara vermiştir. Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural’ın Covid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir.”

“Neler Oluyor Hayatta” programı Nur Tugˆba Namlı’nın sunumuyla ve birbirinden kıymetli konuklarıyla hafta içi her gün yayınlanmaya devam etmektedir.