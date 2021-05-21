Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Değerli ses sanatçısı Hakan Taşıyan dün Ankara Şehir Hastanemizden taburcu oldu. Karaciğer ve böbrek nakli başarıyla tamamlanan Taşıyan’a ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Tedavide emeği geçen hekimlerimizle tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.
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- Hakan Taşıyan'ın son durumuyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama
Hakan Taşıyan'ın son durumuyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama
21 Mayıs 2021 Cuma - 19:30 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 19:30