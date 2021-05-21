21 Mayıs 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.452 0.14 EURO 10,2270 -0.33
USD 8,3950 0.18 ALTIN 505,170 -0.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hakan Taşıyan'ın son durumuyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama

21 Mayıs 2021 Cuma - 19:30 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 19:30

Uzun süredir hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan'ın son durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.


Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Değerli ses sanatçısı Hakan Taşıyan dün Ankara Şehir Hastanemizden taburcu oldu. Karaciğer ve böbrek nakli başarıyla tamamlanan Taşıyan’a ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Tedavide emeği geçen hekimlerimizle tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.
 

ETİKETLER

Hakan Taşıyan Fahrettin Koca tedavi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.