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Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama!
Ankara Şehir Hastanesi'nde yaklaşık dört aydır tedavi gören şarkıcı Hakan Taşıyan'ın (48) böbrek ve karaciğer nakline ihtiyacı olduğu açıklanmıştı. Perşembe günü karaciğer nakli olan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.
İki gün önce karaciğer nakli olan Hakan Taşıyan'ın (48) sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.