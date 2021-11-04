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Hakan Taşıyan'dan mesaj: Organ nakliyle hayata döndüm!
Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli olan şarkıcı Hakan Taşıyan, organ bağışı farkındalık etkinliğinde, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım" dedi.
Ankara Şehir Hastanesi'nde '3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası' nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, geçtiğimiz yıl karaciğer ile böbrek nakli olan ve yedi ay süren tedavisinin ardından yaklaşık beş ay önce taburcu edilen Hakan Taşıyan da katıldı.
Şifanur SANSAR-Celal ATALAY/ANKARA (DHA)
Ankara Şehir Hastanesi'nde '3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası' nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, geçtiğimiz yıl karaciğer ile böbrek nakli olan ve yedi ay süren tedavisinin ardından yaklaşık beş ay önce taburcu edilen Hakan Taşıyan da katıldı.
Şifanur SANSAR-Celal ATALAY/ANKARA (DHA)