Hakan Taşıyan'dan mesaj: Organ nakliyle hayata döndüm!

Ankara Şehir Hastanesi'nde '3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası' nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, geçtiğimiz yıl karaciğer ile böbrek nakli olan ve yedi ay süren tedavisinin ardından yaklaşık beş ay önce taburcu edilen Hakan Taşıyan da katıldı.