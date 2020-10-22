Hakan Şükür'ün babasının 15 yıla kadar hapsi istendi

Sakarya'da, eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanığın, 15 yıla kadar hapsi istendi.

Sakarya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki FETÖ davasına devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık Selmet Şükür katılmazken, avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, dosyadaki delillerle Şükür'ün FETÖ/PDY'ye yardım suçu işlediğinin anlaşıldığını belirtti.

Sanığın, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 1 yıl 13 aydan, 15 yıla kadar hapsi istendi. Söz alan sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre istedi. Duruşma, savunmaların hazırlaması için 15 Aralık'a erteledi.

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