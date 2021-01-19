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Hakan Şükür'ün babasına 'FETÖ'ya yardım' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası

AA |  19 Ocak 2021 Salı - 16:34 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 16:37

Sakarya'da, eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi.


Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Selmet  Şükür katılmadı.
 
Duruşmada söz alan sanık avukatları, cumhuriyet savcısının mütalaasına  katılmadıklarını belirterek, suç isnadının temel dayanaklarından gizli tanığın  mahkemeye getirilemediğini ve tanık koruma programından da çıkarıldığını ifade  etti.
 
Müvekkilleri hakkında ilgili resmi makamlardan alınarak mahkemeye  sunulan raporlarda hiçbir suç unsuruna rastlanmadığını söyleyen müdafi  avukatları, Selmet Şükür'ün yargılanmasının tek nedeninin oğlu Hakan Şükür  olduğunu savunarak, sanığın beraatini ve mal varlıkları üzerindeki tedbirin  kaldırılmasını talep etti.
 
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında "terör örgütüne üye  olmak" suçlamasıyla dava açılmışsa da eylemlerinin "örgüte yardım" kapsamında  olduğuna hükmederek, Selmet Şükür'ü 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. 
 
Sanığın mal varlıklarının müsadere edilmesi talebinin de reddini  kararlaştıran heyet, Şükür'ün mal varlıkları üzerindeki ihtiyati tedbirlerin  kaldırılmasını kararlaştırdı.
 
Süreç
 
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 12 Ağustos 2016'da gözaltına  alınan Selmet Şükür ertesi gün tutuklanmış, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları  nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye  edilmişti.
 
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza  Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Şükür hakkında "silahlı terör  örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası  isteniyordu.

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Hakan Şükür FETÖ hapis
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