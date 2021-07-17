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Hakan Meriçliler'in arabası yolda kaldı! Gün boyu çekici bekledi

2012-2014 yılları arasında yayınlanan 'Yalan Dünya' dizisinde canlandırdığı 'Çağatay Koçtuğ' karakteriyle hafızalara kazınan Hakan Meriçliler, Bodrum'da klasik arabasıyla yolda kaldı.

Hakan Meriçliler'in arabası yolda kaldı! Gün boyu çekici bekledi Önceki gün Gümüşlük-Yalıkavak arasında arabası bozulan Hakan Meriçliler zor anlar yaşadı. Aracının aküsünün bittiğini söyleyen oyuncu, yoğunluktan dolayı gün boyu çekici bekledi.
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