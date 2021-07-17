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Hakan Meriçliler'in arabası yolda kaldı! Gün boyu çekici bekledi
2012-2014 yılları arasında yayınlanan 'Yalan Dünya' dizisinde canlandırdığı 'Çağatay Koçtuğ' karakteriyle hafızalara kazınan Hakan Meriçliler, Bodrum'da klasik arabasıyla yolda kaldı.
Önceki gün Gümüşlük-Yalıkavak arasında arabası bozulan Hakan Meriçliler zor anlar yaşadı. Aracının aküsünün bittiğini söyleyen oyuncu, yoğunluktan dolayı gün boyu çekici bekledi.