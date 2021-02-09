Hakan Meriçliler gerildi! 'Beni izinsiz çekemezsiniz'

Önceki gün Akaretler'deki bir mekanın önünde kadın arkadaşıyla kahve içen Hakan Meriçliler, gazetecilere, "İzinsiz beni çekemezsiniz" diyerek çıkıştı.

53 yaşındaki oyuncunun oturduğu yerin hemen arkasında yer alan "COVID 19 nedeniyle oturmak yasaktır" yazısı asılıydı. Maskesiz olduğu için gergin bir tavır sergilediği anlaşılan Hakan Meriçliler, "Röportaj yapalım mı?" talebini geri çevirip, maskesini taktıktan sonra hızlıca uzaklaştı.

ÇEŞME'YE YERLEŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda objektiflere takılan oyuncu, pandemi sürecinde İzmir ’de Tuba Ünsal’la film çektiklerini söylemişti. ünlü oyuncu, aynı zamanda Çeşme’ye yerleştiğini ifade etmişti.

"AKSİYON DİZİSİNDE OYNAYACAĞIM"