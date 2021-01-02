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Hakan Hatiopoğlu'nun acı günü!

02 Ocak 2021 Cumartesi - 14:21 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 14:21

'Survivor' yarışmasıyla şöhreti yakalayan Hakan Hatiopoğlu'nun dedesi hayatını kaybetti. Hatipoğlu, acı haberi takipçileriyle paylaştı.


Sunucu Hakan Hatipoğlu yeni yılda dede acısıyla sarsıldı. 93 yaşındaki dedesini koronavirüs nedeniyle kaybeden Hatipoğlu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
 
Hatipoğlu, "93 yaşındaki canım dedem, pamuk dedem ani bir şekilde Covid-19'a yenik düştü. Bende emeği çoktur. Dede torun olmanın ötesinde farklı bir ilişkimiz vardı. Sevginin her şeyi çözebileceğini ben ondan öğrendim. O beni evlat gibi sevdi, ben onu babam gibi. Belki de o yüzden Lila'ya hep senin bana baktığın gözlerle bakıyorum dedem benim. Seni çok seviyorum. Çok özleyeceğiz seni. Mekanın cennet olsun canım benim. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
 

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