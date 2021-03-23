Hakan Baş'tan romantik kutlama!

Hakan Baş ile üç yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Bensu Soral, 30 yaşına bastı. Hakan Baş, eşine sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

İş insanı Hakan Baş ile üç yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Bensu Soral, 30 yaşına bastı. Geçtiğimiz aylarda "Çocuk için daha zamanımız olduğunu düşünüyoruz" açıklamasını yapan çiftten Baş, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı kare ile kutladı.

"NİCE GÜZEL YAŞLARA SEVGİLİM"

Soral ile birlikte çekilen bu karesini Instagram'dan yayınlayan Hakan Baş, paylaşımına, "Nice güzel yaşlara sevgilim" notunu düştü. Baş'ın üç binden fazla beğeni alan gönderisini yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.