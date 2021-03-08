Hakan Atilla kimdir? Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Hakan Atilla kaç yaşında, nereli?

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, görevinden ayrıldı. Hakan Atilla istifa etti mi, sorusuna yanıt aranıyordu. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla kendi isteğiyle bugün Genel Müdürlük görevinden istifa etti. Haberin ardından Hakan Atilla hakkında yapılan araştırmalar arttı. Peki Hakan Atilla kimdir, kaç yaşındadır?

Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevini bıraktı. Borsa İstanbul, Hakan Atilla'nın istifasının kabul edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir" denildi. Hakan Atilla kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevaplarını derledik. İşte Hakan Atilla hakkında merak edilenler...

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970'te Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanlıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı.

Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Mehmet Hakan Atilla, 2011'den 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.