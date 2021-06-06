Hakan Altun ve İzel'den sosyal mesafeli buluşma!

Beyin damarlarından birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle zor günler geçiren ve dinlenmek için Bodrum'a giden şarkıcı Hakan Altun (48), oradaki bir otelde konaklayan İzel'i (52) ziyarete gitti.

Yaşadığı sağlık problemlerinden sonra Bodrum 'daki evine dinlenmeye gelen ünlü sanatçı Hakan Altun, çocukluk arkadaşı sanatçı İzel'in kaldığı otelde ziyaret etti. Sosyal mesafe kuralına da uyarak saatlerce sohbet edip eski günleri yad eden iki eski dost, önümüzdeki günlerde yeni bir düet projesinin olup olmayacağı konusunda ise ser verip sır vermedi.

NE OLMUŞTU?

Hakan Altun, geçtiğimiz ay Kanal D ’de ekrana gelen ‘Şarkılar Bizi Söyler’ programının çekimleri sırasında rahatsızlık geçirmişti. Ekip arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan şarkıcı, beyin ameliyatına alınmış ve beş gün yoğun bakımda tutulmuştu. Beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alınan şarkıcının, yapılan kontrollerin ardından damar tıkanıklığı rahatsızlığı olduğu öğrenilmişti.

İstanbul'daki evinde istirahate çekilen Altun, önceki gün rutin kontrolleri için Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye gelmiş ve gerekli kontrollerin ardından hastaneden ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

"BODRUM'A GİDECEĞİM"

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Hakan Altun, "Rutin kontrolüme geldim. Herhangi bir sıkıntı yok. Kendimi iyi hissediyorum" demişti. Bir süre daha dinleneceğini ve sahnelerden uzak kalacağını ifade eden Altun, "Doktorlar biraz daha dinlenmemi istiyor. Bir süre daha buradayım. Önümüzdeki hafta Bodrum’a gideceğim" diye konuşmuştu.