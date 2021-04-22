Hakan Altun'un hastalığı ne? Hakan Altun yoğun bakımda mı, sağlık durumu nasıl?

Hakan Altun, Kanal D'de yayınlanan 'Şarkılar Bizi Söyler' programının çekimleri öncesi rahatsızlandığından, hastaneye kaldırıldı. Altun’un hastaneye kaldırılmasının ardından, Hakan Altun'un hastalığı nedir? Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Hakan Altun'un hastalığı ve sağlık durumu merak ediliyor. Hakan Altun'un televizyon programı çekimleri öncesi kendini iyi hissetmediğini söyleyerek, sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bilinci açık olan şarkıcının tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacak.

HAKAN ALTUN'UN HASTALIĞI NEDİR?

Kendini iyi hissetmediğini söyleyerek, sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede Altun'un tetkikleri yapıldı. Konuşma bozukluğu yaşayan ve bilinci açık olan Altun'un beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

2007'de beyin tümörü ameliyatı olan Altun'un tedavisi, doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu kontrolünde sürüyor. Sanatçının rahatsızlığının nedeni tetkiklerin sonucunda ortaya çıkacak.

HAKAN ALTUN'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Beyin kanaması şüphesiyle Kanal D'nin bulunduğu Bağcılar'dan Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye kaldırılan Hakan Altun’un tedavisi sürüyor.

İYİYİM ANNE

Altun, hastanedeki kontrollerinin ardından annesi Meral Altun ile görüntülü konuşarak durumunun iyi olduğunu söyledi.

Altun'u hastanede, programdaki partnerleri Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile yapımcı Polat Yağcı yalnız bırakmadı.

2007 YILINDA AMELİYAT OLMUŞTU

Sanatçı Hakan Altun, özel hastanede 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. Ameliyatını yapan doktor " Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.