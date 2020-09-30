Hakan Altun kaç yaşında? Hakan Altun kimdir, nereli? Müzik hayatı ve albümleri...

Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil, 74 yaşındaki Ajda Pekkan ve 48 yaşındaki Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını söyledi. Çiftin flört aşamasında olduğunu söyleyen Serengil, "Mutlu olduklarını duydum" dedi. Ajda Pekkan ve Hakan Altun hakkındaki aşk iddialarının ardından Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşında soruları da arttı.

2020 yılı bitmeden yıla damga vuran bir aşk iddiası ortaya atıldı. Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil Ajda Pekkan ile Hakan Altun’un aşk yaşadıklarını iddia etti. İddiaların ardından 1998 yılından beri arabesk müziğin önde gelen isimlerinden olan Hakan Altun’un yaşı ve hayatı merak edilip, araştırılmaya başlandı. Peki Hakan Altun nereli ve kimdir? Hakan Altun kaç yaşında?

HAKAN ALTUN KİMDİR?

1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Altun aslen Siirtlidir. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda lisans eğitimini, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ise yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Askerliğini yaptığı Ankara'da besteci yönünü keşfeden Hakan Altun, 1998 yılında kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Sanatçı ilk albümündeki "Hani Bekleyecektin" adlı şarkısı ile o dönem büyük bir çıkış yakalamıştı. Birçok sanatçı ile çalışan ve bestelere imza atan Hakan Altun, ud, cümbüş vegitar çalmaktadır.

ALBÜMLERİ

Hakan (1999)

Ağlamak Yok Yüreğim (2000)

Nefesimsin (2002)

Yaralı Bir Aşkın Öyküsü (2003)

Hediye (2005)

Küstüm Aşklara (2006)

Aşk, Ayrılık ve Adam (2007)

Aklın Bende Kalmasın (2008)

Tercihimdir (2010)

Senden Sonrası (2012)

Dedemin İlahileri (2014)

Aşk Lütfen Gel (2015)