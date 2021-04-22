Hakan Altun hastaneye kaldırılmıştı! Sağlık durumu....

Altun’u hastanede, programdaki partnerleri Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile yapımcı Polat Yağcı yalnız bırakmadı.

Hastane çıkışı açıklama yapan Hüsnü Şenlendirci, 'Programın çekimlerine başlamadan önce biraz kendini kötü hissettiğini söyledi. Yıllar önce de iki tane ciddi ameliyat geçirdi. Biz de önlem olsun diye tutup getirdik buraya şu anda çok iyi bir sorun yok birkaç gün kontrol edecekler. Sevenleri merak etmesin, tam olarak net bir şey yok iyi olduğunu söylüyor doktorları’ ifadelerini kullandı.