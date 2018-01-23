Haiti Trump'a karşı ayaklandı! ABD elçiliği kapatıldı

Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik hakaret içeren sözlerini ve Washington yönetiminin ABD 'deki yaklaşık 60 bin Haitiliye yönelik geçici ikamet programına son verme kararını protesto eden binden fazla kişi, ABD'nin Port-au-Prince Büyükelçiliğine yürüdü.

Haiti polisi tarafından kurulan barikatlarla göstericilerin kapılara ulaşmaları engellendi. Polis, taş atmaları üzerine göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Elçilik tarafından yapılan açıklamada, büyükelçiliğin protestolardan dolayı dün öğleden sonra kapatıldığı bildirildi. Çalışanlarına protestoculardan uzak durma uyarısı yapan ABD Büyükelçiliğinin, bugünkü gelişmelere göre elçilik binasının açılıp açılmayacağına karar vermesi bekleniyor.

Trump, Beyaz Saray 'daki bir toplantı sırasında bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere ilişkin "İğrenç ülkelerden geliyorlar." sözlerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklaması üzerine Haiti hükümeti ise "ABD Başkanının ırkçı bakışını yansıtan 'iğrenç ve kötü' sözlerinin her açıdan kabul edilemez" olduğunu kaydetmişti.