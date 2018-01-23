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Haiti Trump'a karşı ayaklandı! ABD elçiliği kapatıldı

AA |  23 Ocak 2018 Salı - 12:11 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 12:11

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'deki ABD Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto etmek için toplanan göstericiler nedeniyle dün geçici süreliğine kapatıldı.


Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere  yönelik hakaret içeren sözlerini ve Washington yönetiminin ABD'deki yaklaşık 60  bin Haitiliye yönelik geçici ikamet programına son verme kararını protesto eden  binden fazla kişi, ABD'nin Port-au-Prince Büyükelçiliğine yürüdü.
 
Haiti polisi tarafından kurulan barikatlarla göstericilerin kapılara  ulaşmaları engellendi. Polis, taş atmaları üzerine göstericilere göz yaşartıcı  gazla müdahale etti.
 
Elçilik tarafından yapılan açıklamada, büyükelçiliğin protestolardan  dolayı dün öğleden sonra kapatıldığı bildirildi. Çalışanlarına protestoculardan  uzak durma uyarısı yapan ABD Büyükelçiliğinin, bugünkü gelişmelere göre elçilik  binasının açılıp açılmayacağına karar vermesi bekleniyor.
 
Trump, Beyaz Saray'daki bir toplantı sırasında bazı Latin Amerika ve  Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere ilişkin "İğrenç ülkelerden geliyorlar."  sözlerini kullanmıştı.
 
Trump'ın açıklaması üzerine Haiti hükümeti ise "ABD Başkanının ırkçı  bakışını yansıtan 'iğrenç ve kötü' sözlerinin her açıdan kabul edilemez" olduğunu  kaydetmişti.
 
Diğer yandan, ABD İç Güvenlik Bakanlığından Kasım 2017'de yapılan  açıklamada, 2010 yılındaki büyük depremin ardından 60 bin Haitiliye ABD'de yaşama  ve çalışma olanağı tanıyan program için belirlenen sürenin son olarak Temmuz  2019'a kadar uzatılacağı, Haitililerin bu tarihe kadar ülkelerine geri dönmeye  hazırlanmaları gerektiği belirtilmişti.
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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