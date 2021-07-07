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Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikast sonucu öldürüldü

AA |  07 Temmuz 2021 Çarşamba - 13:29 | Son Güncelleme : 07 07 2021 - 13:47

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinde suikaste uğradığı bildirildi.


Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, evinde  uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi. 
 
Yerel basında çıkan haberlere göre, Haiti Devlet Başkanlığı konutundan  yapılan açıklamada, Moise, TSİ 05.00'te evinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin  saldırısına uğradı.
 
Açıklamada, Moise'nin saldırıda hayatını kaybettiği, eşi Martine  Moise'nin ise yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
 
Bir süredir siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu Haiti'de Moise, şubat  ayında gazetecilere yaptığı açıklamada "hayatına yönelik bir girişim olduğunu"  olduğunu söylemişti.
 
Moise, "Kasım 2020'den bu yana yürütülen bir kumpasın tespit  edildiğini" ve olayla ilgili 20 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.
 
  
 

 

 

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Haiti Jovenel Moise suikast
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