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Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 724'e yükseldi

AA |  15 Ağustos 2021 Pazar - 19:12 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 19:12

Haiti açıklarında dün meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 724'e yükseldi, yaralı sayısı ise 2 bin 800'ü aştı.


Haiti Sivil Savunma Ajansı, dün meydana gelen depremde yaşamını  yitirenlerin sayısının 724'e çıktığını, yaralı sayısının ise 2 bin 800'ü  geçtiğini belirtti.
 
Yetkililer, ülkede büyük bir yıkımın yaşandığını belirterek, enkaz  altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
 
Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası  yardım çağrısında bulunmuştu.
 
Haiti açıklarındaki deprem
 
USGS, 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un  12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.
 
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk  panikle sokaklara dökülmüştü.
 
 USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından  yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırmıştı.
 
Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekiplerin yönlendirildiği  belirtilmişti.
 
Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, depremde hayatını  kaybedenlerin olduğunu ve geniş çapta hasar meydana geldiğini ifade etmişti.
 
Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

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Haiti deprem yaralı
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