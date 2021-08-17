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Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 1419'a yükseldi

AA |  17 Ağustos 2021 Salı - 7:24 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 7:24

Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1419'a yükseldi, yaralı sayısı ise 6 bin 900'ü aştı.


Yetkililer, ülkede büyük bir yıkımın yaşandığını belirterek, enkaz  altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
 
Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının  1419'a çıktığını, yaralı sayısının ise 6 bin 900'ü geçtiğini belirtti.
 
Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası  yardım çağrısında bulunmuştu.
 
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin  merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.
 
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk  panikle sokaklara dökülmüştü.
 
USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından  yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırmıştı.
 
Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekiplerin yönlendirildiği  belirtilmişti.
 
Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, depremde geniş çapta  hasar meydana geldiğini ifade etmişti.
 
Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.
 
Haiti'de 2010'da meydana gelen deprem
Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12  Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.
 
Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi  rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.
 
Büyük yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.
 

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