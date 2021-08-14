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Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem! Ölü sayısı 227'ye çıktı

AA |  14 Ağustos 2021 Cumartesi - 23:09 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 23:09

Güney Amerika ülkesi Haiti'nin açıklarında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı verildi. Depremde ilk belirlemelere göre 227 kişi hayatını kaybetti.


Haiti açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 227 kişi hayatını kaybetti.
 
AA'nın aktardığı habere göre, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.
 
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü.
 
USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırdı.
 
Haiti Sivil Savunma Ajansı, şiddetli deprem nedeniyle en az 227 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
 
Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekiplerin yönlendirildiği belirtildi.
 
Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu ve geniş çapta hasar meydana geldiğini ifade etti.
 
Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

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