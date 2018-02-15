Hainlerin silah ve mühimmatları ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütüne yönelik yapılan arazi aramalarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Hakkari 'nin Ceylanlı köyü kırsal kesiminde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 96 adet fişeği ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır Silvan’da güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak merkezde güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda 11 adet anti personel mayını, iki adet RPG-7 roketatar mühimmatı, bir adet el bombası, 160 adet muhtelif çapta fişek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilirken, tespit edilen iki adet el yapımı patlayıcı imha edildi.

Tunceli Ovacık’ta ise güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 197 adet Biksi makineli tüfek fişeği ele geçirildi.