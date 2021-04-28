Hailey Baldwin'den sosyal medya yasağı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'la mutlu bir evliliği olan genç model Hailey Baldwin, bir dergiye verdiği röportajda kim olduğunu aramaya başladığını söyledi. Bu süreçte de sosyal medyanın olumsuz etkilerinden uzak durmak için Instagram kullanımını iki günle sınırladığını açıkladı.

Hailey Baldwin, Harper’s Bazaar ile yaptığı röportajda sosyal medya platformlarının özgüvenini ve mutluluğunu nasıl etkilediğini anlattı. 24 yaşındaki süper model, sosyal medyanın kendisini sürekli başkalarıyla kıyaslamasına ve iyi hissetmek için böyle bir vücuda sahip olması gerektiğini düşünmesine neden olduğunu söyledi.

Ayrıca Hailey, sonsuz bir şekilde görüntüleri kaydırmanın giderek kendisini daha fazla eleştirmekle sonuçlandığından da bahsetti.

“Gerçek şu ki, insanlar sosyal medyada çoğu zaman ellerinden gelenin en iyisini yapıyor ve geri kalanını saklıyor. Oysa ki o kişinin görmesine izin verdiği kadarını ve bütünün yalnızca çok küçük bir kısmını görüyorsunuz” diyen Baldwin, sonunda bu duruma biraz ara vermesi gerektiğini kabul ettiğini ifade etti.