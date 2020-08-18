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Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti! 'Hafter artık Bingazi’de istenmiyor'

Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti! 'Hafter artık Bingazi’de istenmiyor'