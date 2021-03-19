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Hafter'in kontrolündeki Bingazi'de kimliği belirsiz 11 ceset bulundu

AA |  19 Mart 2021 Cuma - 1:25 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 1:25

Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki Bingazi kentinde kimliği belirsiz 11 kişinin cesedine ulaşıldı.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, elleri bağlı haldeki  cesetler Bingazi'nin El-Havari bölgesindeki bir çimento fabrikası yakınında  bulundu.
 
Cesetlerin baş ve göğüs kısımlarında işkence ve silah izleri tespit  edildiğini ve öldürülmelerinin üzerinden yaklaşık 10 gün geçmiş olabileceğini  aktaran kaynaklar, kimliklerinin ise henüz belirlenmediğini kaydetti.
 
İnsan hakları savunucularına göre Bingazi, sık sık Hafter'e bağlı  unsurların güvenlik ihlallerine sahne oluyor.
 
Libya'da Hafter’e destek veren aşiret liderleri, 15 Mart'ta yaptıkları  açıklamada, Hafter milislerinin Bingazi'den çıkarılması çağrısında bulunmuştu.
 

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Libya Halife Hafter silahlı güç
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