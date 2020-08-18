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Hafter, aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı

AA |  18 Ağustos 2020 Salı - 23:36 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 23:36

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 214 gündür petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdığını duyurdu.


Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" adlı milis grubunun  lideri Naci el-Mağribi'nin yaptığı açıklamaya göre,  "Hafter, Libyalıların  hayatın pek çok alanında yaşadığı sıkıntıların sona erdirilmesi ve petrol üretimi  ile ihracatının yapıldığı tesislerin altyapısının korunması için liman ve  tesislerin yeniden açılması talimatı" verdi.
 
Açıklamanın ardından ülkede dolar kuru Libya dinarı karşısında 6,60  seviyesinden 5,85 seviyesine kadar geriledi.
 
Libya'nın petrol rezervlerinin yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği  yapan doğu bölgelerini işgal altında tutan Hafter, petrolü Birleşmiş Milletler  nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine karşı siyasi koz olarak kullanmak için 18  Ocak'tan bu yana liman ve tesisleri kapalı tutuyordu.  
 
Ülkede petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından  sorumlu Ulusal Petrol Kurumu, geçen hafta yaptığı açıklamada, liman ve petrol  sahalarının kapalı kalmasının 208 günlük bilançosunun 8 milyar 221 milyon dolar  olduğunu duyurmuştu.

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