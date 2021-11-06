06 Kasım 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.584 0.50 EURO 11,2640 0.34
USD 9,6900 0.07 ALTIN 566,370 1.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Haftanin'de 3 terörist etkisiz hâle getirildi

06 Kasım 2021 Cumartesi - 10:51 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 10:51

MSB: Mehmetçiğin, teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.


DETAYLAR GELİYOR... 

ETİKETLER

MSB PKK terör operasyonu TSK kuzey ırak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.