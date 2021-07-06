Çalışanın tam zamanlı istihdamı için standart çalışma saati yasal olarak belirlenmiştir. Haftalık toplam mesai saatini düzenleyen yasa, personelden beklenen çalışma saatlerini belirler. Fazla çalışma hesabındaara dinlenme süreleri de dikkate alınıyor. Pek çok kişi işverenler tarafında çoğu zaman suistimal edilen fazla mesai konusunu merak ediyor. Peki, Haftalık çalışma ve dinlenme saatleri ne kadardır? Çalışanın haftalık kaç saat mola hakkı var? İşte mola hakkı ve haftalık çalışma saatleri...

Çalışan her kişi için haftalık olan çalışma saati bir hayli önemlidir. Haftalık çalışma saatinin en çok olacağı yani azami kaç saat olması gerektiği iş yaşamında belirlidir. Ancak çalışanlar kişiler de haftalık olan çalışma saatlerinin ne kadar olduğu konusunu basit bir yöntem ile hesaplayabilir. Bunun için bilinmesi gerekli olan bilgi haftalık olan çalışma saatinin azami ne kadar olması gerektiği ve bununla birlikte hesaplamanın nasıl yapılmış olduğu konularıdır.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ NE KADARDIR?

Haftalık çalışma saatini çalışan kişiler için 4857 sayılı olan çalışma kanununun 63. maddesi belirlemektedir. Bu maddeye bakıldığında resmi şekilde haftalık olan çalışma saatinin en çok ne kadar olabileceği de zaten belli olmaktadır. Bu belirginlik şekli hem iş merkezi için hem de çalışan için pozitif bir özelliktir.

Kanuna göre bakıldığında haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat olacak biçimde belirlenmiştir. Bu da kanuna göre hiçbir çalışan 1 hafta içerisinde 45 saatten daha fazla çalıştırılamaz şeklinde ifade edilmektedir. Aksi olmayan durumlardaysa iş merkezlerinde bahsedilen süre haftanın çalışılmış olan günlerine eşit olacak biçimde bölünebilmektedir. Bu da çalışanlara çok daha fazla kolaylık sağlayabilmektedir.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİNİN ÇALIŞAN BİREYLER İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

Haftalık çalışma saati pek çok nedene etki eden bir unsurdur. İlk olarak çalışan kişiler maaşlarını haftalık, aylık veya günlük olarak alabilmektedir. Alınan maaş nasıl alınmış olursa olsun haftalık olan çalışma saati aylık çalışma süresini de belirler. Sağlıklı, düzenli ve eksiksiz şekilde alınan maaşlar için haftalık bir çalışma saatinin azami ne kadar olması gerektiği son derece önemlidir.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİNİN SÜRESİ NEDİR?

Haftalık olan çalışma saatinin en çok 45 saat olarak belirlenmiş olduğu bilindiğine göre haftanın mevcut altı günü çalışılmakta olunan bir iş merkezinde günlük olan çalışma süresi de 7,5 saate eşit olmaktadır. Böyle bir iş merkezinde çalışan kişi günde 7,5 saatten daha fazla çalışmamalıdır. Devlet kapsamında çalışma sürelerinin hesaplanması hususunda ay günü otuz gün olarak dikkate alınmaktadır. Bu bilgiye bakıldığında de aylık olan çalışma saatinin bilinmek istenmesi durumunda 30 x 7,5 olarak 225 saat olmaktadır.

ÇALIŞANIN HAFTALIK KAÇ SAAT MOLA HAKKI VARDIR?

Fazla çalışma hesabının uygulanması işleminde ara dinlenme sürelerinin büyük ölçüde dikkate alınması gerekmektedir. Kanuna göre bakıldığında günlük olan çalışma süresinin ortalama bir vakit içerisinde, o yerin gelenekleri veya mevcut işin gereğine göre ayarlanmak sureti ile işçilere ara dinlenme hakkının tanınması mecburi olmaktadır.

Ara dinlenme süresi, 4 saat ya da daha kısa süreli olan işlerde ise 15 dakika; 4 saatten başlayarak 7.5 saate kadar süreli olan işlerde 30 dakika ve 7.5 saatten daha fazla süreli olan işlerde ise bir saat olarak uygulanmaktadır. Bu dinlenme süreleri minimum sürelerdir ve bununla birlikte aralıksız verilmesi gerekmektedir. İş merkezinin yer aldığı bölgedeki iklim, mevsim şartları, o yerde bulunan mevcut gelenekler ve işin özelliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile düzenlenmek sureti ile parçalı olarak da kullandırılabilmektedir.