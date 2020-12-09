Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı! Bakan Koca açıkladı

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI...

Bakan Koca sokağa çıkma yasağıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

Geçen hafta başı başlayan tedbirlerle birlikte gelecek hafta sonuçları daha net göreceğimizi düşünüyoruz. Şu an görünen bu kısıtlamaların yer yer sonuç. verdiği. Tam değerlendirmek için gelecek hafta daha net söylemek mümkün. Farklı bir tedbir olursa bunu öneri olarak almış oluruz. Şu an yeni bir kısıtlama için eken olduğunu, gelecek hafta bu konuyla ilgili salgının seyri belirleyecek. Şu an için alınan kararların, uygulanan kısıtlamaların erken dönemde de olsa yer yer sonuç verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim.