Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulların açılacağını duyurmuştu. Okulların açılacağı tarih ile ilgili açıklamaların ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim takvimini duyurdu. Kameralar karşısına geçen Bakan Selçuk, "15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik. 1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak." dedi. Peki, Haftada kaç gün okula gidilecek? Okula gitmek zorunlu mu? Sınıflar ne zaman açılacak? Okullar haftada kaç gün olacak? İşte Bakan Selçuk'un okullar ile ilgili açıklamaları...

Okulların açılacağı tarihin belli olmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim takvimine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yüz yüze eğitimin nasıl başlayacağını anlatan Bakan Selçuk, 15 Şubat'ta ve 1 Mart'ta olmak üzere okulların kademeli olarak açılacağını duyurdu. Koronavirüs vaka sayılarındaki gidişatın da süreç içerisinde değerlendirileceğini açıklayan Bakan Selçuk kapsamlı bir telafi programı hazıladıklarını söyledi. Bakan Selçuk, "15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik. 1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak." dedi. Peki, Haftada kaç gün okula gidilecek? Okula gitmek zorunlu mu? Sınıflar ne zaman açılacak? Okullar haftada kaç gün olacak? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ve okulların eğitim takvimi ile ilgili tüm detaylar...

Bakan Selçuk, "Tüm çabamız çocuklarımızı okullarıyla buluşturmak için. Sağlık açısından risk varsa biz orada olmayız demiştik. Her gün dünyadaki ve bilimsel verileri gözden geçiriyoruz. İl il ayrıntılı verileri takip ediyoruz. Türkiye'nin salgın tedbirleri açısından veriye dayalı bir şekilde dünyada örnek gösterilen ülkeler arasındayız. Cumhurbaşkanımız kabinenin ardından süreci paylaştı." dedi.

15 Şubat pazartesi ikinci yarı yıla başlanacağını duyuran Bakan Selçuk, "Köylerimizde salgının olmadığı görüldüğünden çocukların eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köylerimizde yüz yüze eğitimi tam zamanlı açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik." diye konuştu.

HAFTADA KAÇ GÜN OKULA GİDİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. 1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek." açıklamalarını yaptı.

OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Lise öğrencilerinin birinci dönemden kalan sınavlarının mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze olarak gerçekleştirileceğini belirten Bakan Ziya Selçuk, öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak.

TELAFİ EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Selçuk, okulların yeniden eğitim sürecine başlaması için yapılacak çalışmalar ile ilgili şunları söyledi:

"Farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir.

Öğretmenlerimiz Covid-19 aşısının uygulama sıralamasında öncelikli gruba alınmıştı. Süreci hızlandırmak adına, yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için Şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır.

Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacağız."