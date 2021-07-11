Haftada 3’ten fazla ise bağımlı olabilirsiniz!

Bir kişinin bir hafta boyunca üç seferden daha fazla pornografik içerikle temas etmesi ve sosyal yaşamını etkileyecek kadar vakit harcaması durumunda pornografi bağımlılığından söz edilebileceğini belirten uzmanlar, kumar bağımlılığı ile ortak noktalara sahip olduğuna dikkat çekiyor. Bu tip bağımlılıkların biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları bulunduğunu belirten uzmanlar, pornografi bağımlılığının tedavisinde diğer davranış bağımlılıklarının tedavisinde de kullanılan bilişsel davranışçı terapinin kullanıldığını söyledi.

Pornografi bağımlılığının kumar bağımlılığı ile ortak noktalara sahip olduğuna dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı Dr. Alptekin Çetin, pornografi bağımlılığı ve tedavisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HAFTADA ÜÇTEN FAZLA TEMASTA BAĞIMLILIK RİSKİ OLABİLİR

Pornografi bağımlılığını, “bir kişinin fiziksel, sosyal ve ruhsal olumsuz yanlarına rağmen pornografik bir materyal kullanarak ortaya çıkardığı kompulsif bir davranış paterni” olarak tanımlayan Dr. Alptekin Çetin, “Kişi çevresindekilerle etkileşime girmek yerine daha fazla pornografik içerik izlemeye devam eder. Bu esnada haz almak amacıyla kendisini tatmin edebilir. Eğer kişi bir hafta boyunca üç seferden daha fazla pornografik içerikle temas ediyor ve sosyal yaşamını etkileyecek kadar vakit harcıyorsa bağımlılık riski olarak düşünülebilir.” uyarısında bulundu.

KUMAR BAĞIMLILIĞI İLE ORTAK NOKTALARI VAR

Pornografi bağımlılığının kumar bağımlılığı ile ortak noktalara sahip olduğunu belirten Dr. Çetin, “Pornografi bağımlılığı kendisine ait tanı ölçütlerine henüz sahip değilse de bir davranış bağımlılığı olan “kumar bağımlılığı” ile ortak noktalara sahiptir. Bu tip bağımlılıkların biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları bulunmaktadır. Kişinin genetik olarak haz alma sorunu yaşaması, dürtü kontrolü sağlayamaması, ruhsal olarak depresif yakınmalarının bulunması ve tek haz noktası olarak pornografik içeriği görmesi çeşitli sebepleri oluşturmaktadır.” diye konuştu.

PORNOGRAFİ BAĞIMLILIĞI BİR HASTALIK MIDIR?

Pornografi bağımlılığının farklı tanı ölçütleri tarafından henüz bir “hastalık” olarak kabul edilmese de pek çok farklı bilimsel yayının bu durumu hastalık olarak ele aldığını kaydeden Çetin, “Yukarıda da bahsedildiği gibi “kumar” bağımlılığı ile pek çok ortak noktaya sahiptir. Özellikle kişinin objektif olarak zarar görmesine rağmen aynı davranış paternini sürdürmesi bu durumun hastalık olarak ele alınmasına neden olmaktadır.” dedi.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ KULLANILIYOR

Psikiyatri Uzmanı Dr. Alptekin Çetin, tedavi olarak diğer davranış bağımlılıklarının tedavisinde de kullanılan bilişsel davranışçı terapinin, en uygun tedavi seçeneği olarak görüldüğünü sözlerine ekledi.