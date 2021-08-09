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Hafta tatili kararı! Çalışanları yakından ilgilendiriyor, artık değişti...
Çalışanları yakından ilgilendiren flaş hafta tatili kararı! Artık değişti. 45 saat detayı bulunuyordu. Yarı zamanlı olarak çalışanlar için hafta tatili tartışma konusuydu. Yargıtay'dan hafta tatili ücreti ödenmesine ilişkin karar çıktı. Yarı zamanlı (part time) çalışana ne kadar ücret ödeniyor? Kısmı süreli çalışanlar yıllık izin kullanabiliyor mu? İşte tüm detaylar...