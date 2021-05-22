Hafta sonu yasak var mı, 22-23 Mayıs (Cumartesi Pazar) hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, cumartesi pazar sokağa çıkmak yasak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma yasakları devam ediliyor. Kademeli normalleşmeye geçildi hafta içi 21.00-05.00 arası sokağa çıkmak yasak. Cuma günü 21.00'da başlayan kısıtlama nedeniyle çalışma izin belgesi olan vatandaşların dışında kişilerin dışarıya çıkması yasaklandı. İşte Bakanlık tarafından yayımlanan hafta sonu yasağı…

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, 22-23 Mayıs sokağa çıkma yasağı saatleri sorgulanıyor. Normalleşmenin ilk hafta sonunda kısıtlamanın detayları sorgulanıyor. Kademeli normalleşme süresince cumartesi ve pazar günleri kısıtlama devam edecek. Peki 22-23 Mayıs bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri detayları…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, 22-23 Mayıs'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı konusuna netlik kazandırıldı. Genelgede, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili olarak detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonu Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak.

Yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.

Pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında açık olacak, hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak.

Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, zücaciye ve hırdavat dükkanları hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

HAFTA SONU ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT

Genelgede, kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlamasının uygulanacağına işaret edilerek, "Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması istenmeyecek, şehirler arası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu ile ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtalarıyla ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır." bilgisine yer verildi.