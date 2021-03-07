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Hafta sonu yasağında yeni karar! Tam kapanma, bakkallar, manavlar, parklar... Hiçbiri açık değil

DHA |  07 Mart 2021 Pazar - 15:23 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 15:31

Hafta sonu yasağı ile ilgili yeni karar! Tam kapanma uygulanıyor. Bakkallar, manavlar, parklar... Hepsi kapalı. Vaka sayılarında görülen artış yeni bir karar alınmasını zorunlu kıldı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, çok yüksek riskli il olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da, bugün sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapatıldı. Tam kapanmanın uygulandığı kentte sadece süt üreticileri, sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabilecek.


Kademeli normalleşmeye geçişle birlikte iller vaka durumuna göre yasajları kaldırmaya başlarken. Bir ilden tam kapanma haberi geldi. 
 
Kırmızı kategorideki Aksaray'da dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00'a kadar devam edecek. Kentte diğer illerden farklı olarak tam kapanma uygulaması yapılıyor.  Bakkal ve manavlar dahil kapatıldı.  Kısıtlamalara uyulurken, polis de kentin farklı noktalarında kontrol noktaları oluşturdu. Sağlık Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamada Aksaray'daki vaka sayısı 123,08’den 140,89’a yükseldi.
 
Vali Hamza Aydoğdu, hafta içi denetimler sırasında yaptığı açıklamada, ''Pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar dahil olmak üzere her yer kapalı olacak '' dedi. 
 
 
 
 
 

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