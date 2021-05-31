Hafta sonu yasağı kalktı mı? Hafta sonu dışarı çıkma yasağı devam mı ediyor, kaldırıldı mı?

Türkiye'de corona virüs salgını kapsamında alınacak yeni tedbirlerin kararlaştırılacağı Kabine Toplantısı sona erdi. Hafta sonu yasağı kalktı mı? Hafta sonu dışarı çıkmak yasağı devam mı ediyor, kaldırıldı mı?

17 Mayıs’ta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Kabine toplantımızda Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günlerde gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız" demişti. Kademeli normalleşmenin 2. Etabı başladı. Peki, Hafta sonu yasağı kalktı mı? Hafta sonu dışarı çıkmak yasağı devam mı ediyor, kaldırıldı mı?

Hafta sonu yasağı kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında uygulanmaya devam edecek. Hafta sonu ise Cumartesi 22:00 ile Pazartesi 05:00 arasında uygulanacaktır."

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.