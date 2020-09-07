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Hafta sonu ve park yasakları gelebilir

07 Eylül 2020 Pazartesi - 11:56 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 11:58

Corona virüs salgınında gelinen nokta ve kış bastırmadan gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin çalışmalar yoğunlaştı. Uzmanlar, toplumun neredeyse bir yıla yaklaşan salgın nedeniyle motivasyonunu kaybettiğini, mesafe duyarlılığını yitirildiğini belirtiyor. Başta Ankara olmak üzere salgının arttığı il ve ilçelerde hafta sonları için sokağa çıkma yasağı, park yasağı, sokak denetimlerinin arttırılması gibi planlamalar yapılıyor.


Ankara başta olmak üzere 7 ilde görülen pandemi artışı nedeniyle, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun yaptığı çalışmaların ardından bir dizi önlemler planlanıyor. Planlar arasında, salgının yayılmasının kesintiye uğraması için hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının gelebileceği öğrenildi. Bu yasaklar, salgının artış gösterdiği illerin tamamında olabileceği gibi ilçe bazlı da uygulanabilecek.
 
PARK VE PİKNİK ALANLARI
 
Yapılan toplantılarda, salgını önleme yöntemleri arasında, park ve piknik alanlarının yasaklanması, AVM girişlerine kontrol getirilmesi, lokantaların sadece açık alanlarında servis yapılmasına izin verilmesi gibi öneriler gündeme geldi. Maske ve mesafe sorunu yaşanması nedeniyle, sokak kontrollerinin arttırılması da çalışmalar arasında bulunuyor. Özelllikle son günlerde başta Ankara olmak üzere pandemide artış görülen illerde bu uygulamanın başlatıldığı da ifade edildi.
 
KAMUSAL YÜKLEME ARTMALI
 
Uzmanlar, toplumun motivasyonunu kaybettiğini, bu nedenle de “kamusal yükleme” yapılması gerektiğini belirtiliyorlar. Ankara’daki vaka artışlarından sadece düğünlerin sorumlu tutulamayacağını, yaz tatilinde sahillere gidenlerle, memleketlerinden dönenlerin de artışa neden olduğu belirtiliyor. Benzer sorunun önümüzdeki haftalarda İstanbul ve Marmara bölgesindeki iller için de geçerli olacağı uyarısı yapılıyor. Uzmanlar buna, “kumsaldan ve kırsaldan dönenler arttırdı” benzetmesi yapıyor.
 
ARTIŞIN NEDENLERİ
 
Sağlık Bakanlığı’nın başta Ankara olmak üzere, artış yaşanan illerde bu durumun nedenlerine yönelik araştırma yaptırdığı belirtildi. Araştırmanın, alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından fark yaratacağı belirtiliyor. Vaka sayısında artış görülen illerin hangi ilçelerinde, hangi faaliyetlere sınırlama getirileceğine buna göre karar verilecek. (Hürriyet)
 
 

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