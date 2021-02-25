Hafta sonu ve hafta içi yasaklarıyla ilgili flaş karar! Ve belli oldu! Tam kapanma...

Koronavirüs vaka ve hasta sayısı son günlerde yeniden artışa geçti. Hal böyle olunca 'normalleşme' ve 'sert tedbir' tartışmaları alevlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası 1 Mart'tan itibaren az riskli illerden başlayarak tedbirlerin gevşetileceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü açıklamasında ise dikkat çeken ifadeler kullandı, vakalara bağlı olarak sert tedbirlerin de gelebileceğinin altını çizdi. Peki, bazı illerde kısıtlamalar esnetilirken, bazı illerde hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması vb. tedbirler alınabilir mi?