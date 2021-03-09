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Hafta sonu ve hafta içi yasaklarıyla ilgili flaş karar! Alarm verildi! Polise bildirilecek
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili önemli bir karar imza atıldı. Polise bildirilecek. Giresun'da İl genelinde 100 metrekare üzerinde bulunan tüm iş yerleri, işletme, fabrika ve benzeri yerlere girişlerde çalışan, müşteri ayrımı yapılmaksızın HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, HES kodu yüksek riskli ve riskli olan kişilerin kolluk kuvvetlerine bildirileceği aktarıldı.
Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre son 24 saatte yapılan 139 bin 429 testte 13 bin 215 vaka, 767 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 64 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 106 kişi de iyileşti. Son verilerle toplam test sayısı 34 milyon 262 bin 280, toplam vaka sayısı 2 milyon 793 bin 632, toplam vefat sayısı 29 bin 94, toplam ağır hasta sayısı 1239, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 632 bin 30 oldu.