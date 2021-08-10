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Hafta sonu ve hafta içi yasakları ile ilgili flaş gelişme! Ve belli oldu, yeni dönem, artık...
Türkiye'de vaka sayıları artıyor. Bu durum yeni kararları da beraberinde getiriyor. Hafta içi ve hafta sonu yakaları geri mi geliyor? tartışması başladı. Hükümet harekete geçti. Yeni döneme geçiliyor. Okulların açılacağı eylül ayının ikinci yarısında hayata geçirilmesi planlanan tedbirler masada... Buna göre sonbaharda yeni kısıtlamalar veya sokak yasakları düşünülmüyor, Fabrikalar, AVM, lokantalar başta olmak üzere yeni sürece geçiliyor. Bu yasaklar uygulanacak...
Türkiye’de son 24 saatte 245 bin 253 koronavirüs testi yapılırken, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Dün iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 365 oldu.