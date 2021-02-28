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Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili yeni gelişme! Tek tek açıklandı
Hafta sonu ve hafta içi yasaklarıyla ilgili önemli gelişme! Belli oluyor. Tek tek açıklandı. Milyonlarca kişi merak ediyordu.
Normalleşme adımlarının açıklanacağı kabine toplantısında yüz yüze eğitime geçiş, kafe ve restoranların açılmasının gündeme gelmesi bekleniyor. Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 35’in altında kalan orta ve düşük risk grubundaki 30 il ve bu illerde yaşayan yaklaşık 24 milyon nüfus, normalleşmeye en yakın konumda...