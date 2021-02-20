Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş karar! Bakan Koca tarih verdi

Bakan Koca paylaşımında, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak." ifadesini kullandı.

Yasaklarla ilgili daha önce yaplıan açıklamalarda şu ifadelere yer verilmişti:

1 Mart'tan itibaren pandemi yönetiminde her il kendi durumunu görerek, tedbirleri değerlendirecek. Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek. Tüm vatandaşlar salgının seyrine göre yaşadığı yerin durumunu görmüş olacak. Tedbirlerin kaldırılacağı veya yeniden uygulanabileceği çerçeveyi net bir şekilde izleyecek. İl bazında vaka sayıları haftalık yayınlanacak.

TEDBİRLERİN KALKMASI İÇİN 2 HAFTALIK İZLEME OLACAK

Verilerin haftalık açıklanmasının sebebi ise aktif vaka sayısı ve tedavi edilebilirlik süreciyle ilgili. Ancak tedbirlerin değiştirilip değiştirilmemesi iki haftada bir gözden geçirilecek. Örneğin, sarıdan kırmızıya geçen bir il kısıtlamaların geri geleceğini önceden bilecek. İl bazında restoranların açılıp açılmayacağı, açılmışsa kapatıp kapanmayacağı bu verilerden takip edilebilecek.

RİSK GÖSTERGELERİ: MAVİYİ GÖREN İLLERDE NORMALLEŞME BAŞLAYACAK

Şu anda yüz binde 10'un altında vaka görülen illerin mavi (düşük riskli), yüz binde 11-35 arası vaka olan illerin sarı (orta riskli), yüz binde 36-100 arası vakası bulunan illerin turuncu (yüksek riskli), yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen illerin ise kırmızı (yüksek riskli) olması tasarlanıyor.