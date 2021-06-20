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Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş açıklama! Yasak saatleri değişiyor... Pazar günü yasağı kalkıyor... Pazartesi günü...
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Yasak saatleri değişiyor. Pazar günü yasağı kalkıyor. Restoranlar, kafeler, lokantalar hepsini kapsıyor. Tüm gözler yarın yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'a göre, hafta içi ve cumartesi günü 22.00 ile 05.00 arası uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri 23.00 ile 05.00 arasına kaydırılabilir. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı ise kaldırılabilir. İlhan ayrıca toplu taşıma, banka şubeleri ve AVM'ler haricindeki yerlerde maskesiz dönem başlayabilir ifadelerini kullandı. İşte sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tüm detaylar...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Yasak saatleri değişiyor. Pazar uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor. Koronavirüsle mücadelede gözler yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde.