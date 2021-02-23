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Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş açıklama! Ve belli oldu! İşte kurallar...
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş detay. Ve belli oldu. Kurallar açıklandı. Bütün ili kapsayacak. Her il için farklı olacak. Hava durumu gibi takip edilecek.
Marttan itibaren geçilecek kademeli gevşemede illerdeki vaka sayılarının yanı sıra aşılama oranları ve hastanelerin durumuna bakılacak. Her il için farklı olabilecek uygulamayı vatandaşlar hava durumu gibi takip edecek.