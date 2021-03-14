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Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni gelişme! Yarın...
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Yasaklar kalkacak mı? Vakalarda görülen artış hafta sonu yasaklarının geri gelebileceğini düşündürüyor. Kırmızı, turuncu ve sarı iller için hafta sonu sokak kısıtlaması yeniden cumartesi ve pazar günlerinde mi uygulanmaya başlayacak? Kafe, restoranlar ve seyahat yasağı ile yeni tedbirler alınacak mı? Tüm gözler yarın yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı değerlendirilecek. Olası yeni tedbirler gözden geçirilecek. Aşı çalışmaları ve yerli aşı süreci de görüşülecek.
Milyonlarca vatandaş salgın sürecinde gelinen noktayı ve kademeli normalleşme adımlarının ne şekilde atılmaya devam edeceğini merak ediyor. Vakka durumuna göre illerin kategorilere ayrılmasının ardından her il için farklı önlemler devreye alındı. Alınan tedbirlerin gevşetilmesi de yine illerdeki vaka sayılarına göre farklılık gösteriyor.