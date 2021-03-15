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Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Bugün...
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Herkes kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor. Sokağa çıkma yasağı bazı illerde cumartesi için tamamen geri gelebilir. İller vaka durumuna göre kategorilere ayrıldı. Her il için farklı tedbirler alınıyor. Kırmızı, turuncu ve sarı iller için hafta sonu sokak kısıtlaması yeniden cumartesi ve pazar günlerinde mi uygulanmaya başlayacak? Kafe, restoranlar ve seyahat yasağı ile yeni tedbirler alınacak mı? Tüm gözler yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı değerlendirilecek. Olası yeni tedbirler gözden geçirilecek. Cumartesi serbestliği bu illerde sona erebilir. Kırmızı illerden başka illere seyahat yasağı gelebilir. Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm gelişmeler...
Milyonlarca vatandaş koronavirüs salgınında normalleşmenin nasıl sağlanacağını merak ediyor. Kademeli normalleşme adımları illerdeki vaka durumuna göre farklılık gösteriyor. He il için farklı tedbirler uygulanıyor.